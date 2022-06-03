بايدن قد يزور السعودية ضمن جولة مرتقبة في المنطقة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، أنه قد يزور السعودية ضمن جولة مرتقبة له في منطقة الشرق الأوسط.

وقال في كلمة مصورة: "هناك احتمال أن أذهب إلى دول في الشرق الأوسط وقد تكون السعودية إحداها".

جاء ذلك في أعقاب كشف تقارير إعلامية أن بايدن سيزور السعودية في وقت لاحق من يونيو/ حزيران الجاري.

والخميس، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أن بايدن قرر زيارة الرياض "ضمن رحلة مجدولة مسبقا إلى أوروبا وإسرائيل".

وأوضحوا أنه خلال زيارته إلى الرياض، سيلتقي بايدن مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك قادة الدول العربية الأخرى بما في ذلك مصر والأردن والعراق والإمارات.

وخلال الشهور الأخيرة، عززت إدارة بايدن تعاونها مع الرياض بشأن مجموعة من القضايا، لا سيما في السعي لإنهاء الحرب التي استمرت 8 سنوات بقيادة السعودية في اليمن المجاور.

تأتي هذه التطورات في وقت أشاد الرئيس الأمريكي بدور السعودية وعمان ومصر والأردن في "تسهيل تحقيق الهدنة" باليمن.