بايدن قد يلغي اعتراف ترامب بالسيادة الاسرائيلية على الجولان

نقلت وسائل إعلام عبرية صباح يوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية قد تلغي إعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان.

وقالت القناة السابعة العبرية نقلاً عن مسؤول في الخارجية الأمريكية، قوله إن “إدارة بايدن قد تلغي اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان”.

وأضاف المسؤول أن منطقة الجولان ليست ملكا لأحد وأن السيطرة عليها يمكن أن تختلف تبعا للتغييرات الموجودة في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق ترامب قد قلب عقوداً من السياسة الأمريكية في المنطقة، من خلال تمهيد الطريق لإسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية، بالإضافة إلى توقيع ترامب على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

عودة الجدل بشأن الجولان السوري



ونقل موقع Washington Free Beacon أمس الخميس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله، ردا على أسئلة عن موقف إدارة بايدن إزاء وضع الجولان، إن "هذه الأرض ليست تابعة لأحد، والسيطرة عليها قد تتغير نظرا للديناميكيات المتغيرة في المنطقة".

ولفت المسؤول إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد بوضوح أن الجولان يحظى بأهمية قصوى بالنسبة لأمن إسرائيل، مضيفا أن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم وتواجد قوات إيرانية وفصائل مدعومة من طهران في سوريا يمثل خطرا أمنيا ملموسا على الدولة العبرية.

وتابع أنه طالما يستمر ذلك لا تزال السيطرة على الجولان "كمسألة عملية" أمرا مهما في الواقع لأمن إسرائيل.

في الوقت نفسه، لفت الموقع إلى أن هذا الاعتراف بسيطرة إسرائيل على الجولان كـ"مسألة عملية" يظهر تخلي إدارة بايدن بشكل ملموس عن القرار المثير للجدل الذي تبنته إدارة ترامب عام 2019 القاضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وذكر الموقع أن نهج إدارة بايدن إزاء هذه المسألة لا يزال غير واضح، غير أن هذه التصريحات الجديدة تمثل ضربة موجعة إلى إسرائيل.

بدوره، انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، في حديث للموقع، بشدة هذا الموقف الجديد، قائلا إن الإدارة الجديدة "تخطأ في قراءة التاريخ والحاجات الأمنية الداخلية لدولة إسرائيل".

وشدد بومبيو على أن الجولان جزء من إسرائيل، وتابع: "الترجيح أن هذا الأرض قد تعاد إلى سوريا، حتى شريطة وقوع تغيرات في النظام السوري، يتناقض مع أمن إسرائيل والقانون الدولي".

ترامب اعترف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان

وفي 25 مارس/ آذار 2019 اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة من سوريا في عام 1967، في خطوة أشاد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو ووصفها بـ "تاريخية".

وظهر نتنياهو، الذي يستعد لخوص انتخابات إعادة ولايته الشهر المقبل، إلى جانب ترامب وهو يوقع القرار.

وقالت سوريا إن قرار ترامب "اعتداء سافر على سيادتها".

وكانت إسرائيل قد ضمت مرتفعات الجولان إلى أراضيها عام 1981 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

مرتفعات الجولان



تقع المنطقة على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب غربي العاصمة السورية دمشق، وتضم مساحة تصل إلى نحو 120 كيلومترا مربعا.

وكانت إسرائيل قد احتلت معظم مرتفعات الجولان من سوريا إبان حرب يونيو / حزيران 1967، وأحبطت مساعي سوريا لاستعادة المنطقة خلال حرب عام 1973.

واتفق البلدان على خطة لوقف الاشتباك بعد عام من إنشاء منطقة منزوعة السلاح بطول 70 كيلومترا تشرف عليها دوريات مراقبة تابعة للأمم المتحدة. لكنهما في حالة حرب من الناحية الفنية.

وفي عام 1981 أقر البرلمان الإسرائيلي تشريعا يطبق "القانون والاختصاص القضائي والإدارة" على الجولان، وضم الأراضي، غير أن المجتمع الدولي لم يعترف بالخطوة وظلت مرتفعات الجولان أراض سورية محتلة.

وأعلن قرار مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة رقم 497 "بطلان وإلغاء (القرار الإسرائيلي) وبدون أثر قانوني دولي".

وكانت الولايات المتحدة قد صوتت قبل ثلاث سنوات، في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، لصالح بيان لمجلس الأمن يعرب فيه عن قلقه العميق إزاء اعلان نتنياهو عدم تنازل إسرائيل عن الجولان.

ولطالما تصر سوريا على عدم الموافقة على اتفاق سلام مع إسرائيل إلا إذا انسحبت من كل مرتفعات الجولان. وكانت آخر محادثات سلام مباشرة برعاية الولايات المتحدة قد انهارت عام 2000، بينما توسطت تركيا في محادثات غير مباشرة في عام 2008.

وتوجد نحو 30 مستوطنة إسرائيلية في هذه المنطقة ويعيش بها نحو 20 ألف مستوطن. كما يعيش فيها نحو 20 ألف سوري أغلبهم من طائفة الدروز.

الأهمية الاستراتيجية لمرتفعات الجولان



وتبعد العاصمة السورية دمشق نحو 50 كيلومترا عن مرتفعات الجولان وكانت المدفعية السورية تدك منها شمال إسرائيل بين عامي 1948 و1967.

ومنح جبل الشيخ الواقع قرب خط الهدنة والبالغ ارتفاعه 2800 متراً إسرائيل موقعاً ممتازاً لمراقبة التحركات السورية كما شكلت طبيعتها الجغرافية حاجزا طبيعيا ضد أي تحرك عسكري سوري.

كما تعد المنطقة مصدرا مهما للمياه فأمطار مرتفعات الجولان تغذي نهر الأردن، وهي تمد إسرائيل بثلث احتياجاتها من المياه.

وتعد أراضي المنطقة البركانية من أخصب الأراضي وتنتشر فيها أشجار التفاح وكروم العنب. كما يوجد بالمنطقة المنتجع الوحيد للتزحلق على الجليد الذي تستخدمه إسرائيل.