بايدن: كورونا يتجه الى النهاية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إن "المواجهة مع فيروس كورونا صعبة، لكننا على وشك الوصول إلى بداية النهاية"، مضيفا أن الولايات المتحدة ماضية في عملها باتجاه وقف عداد الوفيات جراء الفيروس.

وقال الرئيس الاميركي خلال زيارته، رفقة نائبته كامالا هاريس، المقر الرئيسي لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أتلانتا بولاية جورجيا، أن الولايات المتحدة هي "البلد الوحيد في العالم الذي يصبح دائما أقوى بعد مواجهة أي أزمة".

ووصل بايدن في وقت سابق، الجمعة، إلى مدينة أتلانتا التي شهدت عمليات اطلاق نار في ثلاثة صالونات للتدليك للتنديد بارتفاع نسبة العنف ضد الجالية الآسيوية في الولايات المتحدة.

وكان بايدن قال، الخميس، إن الهدف الذي حدده بإعطاء 100 مليون جرعة لقاح في غضون أول مئة يوم من ولايته سيتحقق الجمعة، أي قبل أكثر من 40 يوما من انقضاء المهلة التي كان قد حددها.

وحاليا يتم تلقي 2,4 مليون جرعة لقاح يوميا في الولايات المتحدة، في مقابل أقل من مليون جرعة يوميا كانت تعطى قبل بداية عهد بايدن.

تقريب مسافة التباعد في المدارس

وعدّلت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قواعد التباعد الاجتماعي، فيما يخص طلبة المدارس، بعد دراسة أجراها خبراء المراكز بالشأن.

ومن المحتمل أن تساعد القواعد الجديدة بالدفع نحو تسريع فتح المدارس في البلاد.

ووفقا للمراكز، فقد بات بإمكان الطلبة البقاء على مسافة ثلاثة أقدام فيما بينهم، نحو 91 سنتميترا، عوضا عن مسافة ستة أقدام التي أوصت بها سابقا.

كما تراجعت المراكز عن توصياتها بشأن وضع المدارس حواجز بين طلابها، وحثت على فحص الطلاب المشاركين بالأنشطة الرياضية واللامنهجية للتحقق من عدم إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ولفتت المراكز إلى أن خفض التباعد ينطبق على الطلاب فقط، ولا يشمل المعلمين والموظفين، لاختلاف معدل تناقل العدوي بين البالغين.