بايدن لا يرغب في تغيير "سياسة ترامب" تجاه كوبا

ظهرت مؤشرات واضحة على أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ترغب في التراجع عن سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه كوبا.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجت، الأسبوع الماضي، كوبا ضمن قائمة الدول التي “لا تتعاون بشكل كامل مع جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب”، مجددة القرار الذي تم اتخاذه لأول مرة في عام 2020.

وأشار محللون أمريكيون إلى الخطوة على أنها قرار سياسي بحت، ولكنهم أشاروا، ايضاً، إلى أن إدارة بايدن قد تستمر في النهج المتشدد الذي اتبعه الرئيس السابق.

وقال فولتون ارمسترونغ، مدير شؤون الدول الأمريكية في مجلس الأمن القومي خلال إدارة كلينتون إن هذه القرارات زائفة، منتقداً قرارات وزارة الخارجية.

وقد تعهد بايدن سابقاً بمراجعة قائمة الدول الراعية للإرهاب ولكن السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض جين بساكي صرحت للصحافيين في مارس بأن التحول في السياسة الأمريكية تجاه كوبا ليس من أولويات الرئيس بايدن.