بايدن لا يزال يتصدر ترشيحات الديمقراطيين لرئاسة أمريكا

تصدر جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق قائمة المتنافسين الديمقراطيين على ترشيح الحزب لرئاسة الولايات المتحدة في استطلاع لرأي الناخبين بولاية ايوا فيما يتنافس كل من بيرني ساندرز وإليزابيث وارن وبيت بوتيجيج على المركز الثاني.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته دي موين ريجيستر وسي.إن.إن وميدياكوم ايوا أن 24 بالمئة من الناخبين الديمقراطيين المحتملين في ولاية ايوا يفضلون بايدن كخيار أول بالنسبة لهم. وتدشن ايوا سباق الترشيحات الرئاسية في فبراير المقبل.

ويفضل 16 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع السناتور الأمريكي ساندرز في حين حصلت السناتور الأمريكية وارن على 15 في المئة وبوتيجيج رئيس بلدية ساوث بند بولاية انديانا على 14 بالمئة. ولم يصل أي من المرشحين الآخرين إلى نسبة العشرة بالمئة.

ويتنافس أكثر من 20 مرشحا ديمقراطيا على فرصة منافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي سيعلن رسميا تدشين حملة انتخابه لفترة جديدة في 18 يونيو حزيران. وبايدن مستمر في تصدر معظم الاستطلاعات الوطنية واستطلاعات الولايات منذ دخوله السباق أواخر أبريل نيسان الماضي. وحل ساندرز في المركز الثاني خلف بايدن في معظم الاستطلاعات.

أُجري الاستطلاع في الفترة من الثاني إلى الخامس من يونيو حزيران بهامش خطأ نسبته أربع نقاط مئوية.