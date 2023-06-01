بايدن للامير حسين: الف مبروك كم تمنيت ان اكون معكم

قدم الرئيس الاميركي جو بايدن تهانيه لولي العهد الاردني بمناسبة زفافه على الاميرة رجوة آل السيف وذلك في رسالة مرئية متمنيا له ولعروسه بالنيابة عن الولايات المتحدة عمرا مديدا بالسعادة

وقالت السفارة الاميركية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي "بالنيابة عن الولايات المتحدة الاميركية، تمنى الرئيس الاميركي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن لصاحبّي السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله الثاني والاميرة رجوة الحسين عمراً مديداً بالسعادة. ألف مبروك"

واكد الرئيس الاميركي انه يتطلع في السنوات المقبلة "للعمل معك، ومع والديك الفخورين بك، الملك عبد الله والملكة رانيا ، وجميع الأردنيين للإستمرار في تعميق الصداقة بين شعبينا"

وأضاف " كم تمنيت حقاً أن أكون معكم جميعاً اليوم، أنت في وجداننا في هذا اليوم المليء بالفرح والاحتفال"

من جهتها قالت السيدة الاولى مخاطبة العروسين اليوم وانتما تبدآن حياتكما الجديدة معا نتمنى لكما مستقبلا زاهرا بالحب والسرور

وشهد قصر زهران في العاصمة عمان مراسم حفل عقد قران ولي العهد الاردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الانسة رجوة ال السيف التي امر الملك عبدالله الثاني بمنحها لقب سمو الاميرة بعد قليل من انتهاء مراسم عقد القران