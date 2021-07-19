بايدن للملك عبدالله: سنقف دوما إلى جانب الأردن

ابلغ بايدن الملك عبدالله الثاني خلال لقائهما في البيت الابيض الاثنين، إن "الولايات المتحدة ستقف دوما إلى جانب الأردن".

قالت قناة المملكة ان الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن، عقدا الاثنين لقاء قمة في البيت الأبيض بواشنطن، أكد الزعيمان خلاله متانة العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة، وحرصهما على توطيدها في شتى الميادين.

وتناولت القمة توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، التي تصدرت أجندتها القضية الفلسطينية.

وأعرب الملك خلال اللقاء عن شكره للدعم الأميركي للأردن خلال جائحة كورونا، حيث قال: "نحارب جائحة كورونا عالميا، ومختلف الدول تواجه تحديات كبيرة ويجب العمل معا لمواجهتها كشركاء أقوياء".

وقال بايدن إن "واشنطن ستواصل تعزيز التعاون مع الأردن"، مضيفا أن "الولايات المتحدة ستقف دوما إلى جانب الأردن".

"نتطلع قدما لمساعدتكم في مواجهة التحديات التي يواجهها الأردن"، أضاف بايدن.

ووصل الملك الاثنين، إلى البيت الأبيض في زيارته الرسمية للعاصمة الأميركية واشنطن.

ويتناول لقاء الملك مع الرئيس الأميركي، وهو الأول لزعيم عربي مع الرئيس بايدن منذ انتخابه، العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.

البيت الأبيض، قال إن "زيارة الملك ستسلط الضوء على الشراكة الدائمة والاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وهو شريك رئيسي وحليف للولايات المتحدة".

وأضاف في بيان، "ستكون فرصة لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وإبراز دور الأردن القيادي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

وتشهد الزيارة اجتماعات للملك مع أركان الإدارة الأميركية، وقيادات الكونغرس، ولجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمخصصات في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنة الشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب، ومراكز البحوث الأميركية.

وتأتي زيارة العمل الملكية، بعد عدد من اللقاءات والأنشطة الدبلوماسية الأردنية بقيادة الملك، حيث كان قد التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة في بغداد، قبيل المغادرة إلى الولايات المتحدة. (قناة المملكة)