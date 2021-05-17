بايدن لنتنياهو: ندعم وقفا لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الإثنين، عن رغبته بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فيما أصر رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على استمرار العملية العسكرية في القطاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيانين للبيت الأبيض ومكتب نتنياهو.

وهذا الاتصال هو الثالث بينهما منذ بدء العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة، في 10 مايو/ أيار الماضي.

وقال البيت الأبيض في بيان اتّسم بحذر شديد “لقد عبّر الرئيس عن تأييده وقفا لإطلاق النار”، في وقت تتعالى أصوات كثيرة داخل المعسكر الديمقراطي من أجل دعوة بايدن للمطالبة بشكل صريح بوقف لإطلاق النار بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة.

وأعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان أجرى اتصالات مع نظيريه في إسرائيل ومصر في إطار جهود متواصلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن سوليفان أكد انخراط الولايات المتحدة في جهود دبلوماسية مكثفة وهادئة لخفض التصعيد في قطاع غزة، بحسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وأضافت بساكي: “لن نكشف تفاصيل جهودنا الدبلوماسية خلف الكواليس لخفض التصعيد في الشرق الاوسط”.

وأوضحت أن واشنطن تدعو الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني للانخراط في حوار لحل الصراع.

والإثنين، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 10 مايو الجاري، إلى 212 شهيدا و 1400 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ

جراح” (وسط)؛ إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين. (وكالات)