بايدن لن يحابي ايران على حساب الخليج كأوباما

قال مازن العليوي الكاتب والمحلل السياسي، إن جو بايدن لن يغامر بخسارة منطقة الخليج العربي لصالح إيران، حال فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأضاف العليوي، أن التمدد الإيراني في اليمن والعراق تغيرت مستوياته، ولم يعد الأمر على سابق عهده تحديدًا في فترة حكم باراك أوباما، وأصبحت أمريكا تبحث عن أمن واستقرار المنطقة بشكل أكبر ممن كانت عليه قديمًا.

وأشار وفق تلفزيون الغد الاماراتي إلى أن حالة من الارتياح سادت المنطقة العربية عندما ألغى ترامب الاتفاق النووي مع إيران.

وأكد أن بايدن لن يغامر بوضع الدول المؤثرة إقليميا ودوليًا في وضع غير مناسب مع أمريكا، إذ تهتم الولايات المتحدة بمصالحها واستعادة هيبتها على المستوى الدولي التي عبث بها ترامب على حد قوله، إذ تسبب الرئيس الأمريكي الجمهوري في حدوث عداء سياسي مع الكثير من الدول.

وأشار إلى أن الدول المؤثرة إقليميًا كالإمارات والسعودية قادرة على أن تكون جزءًا من دعم الاستقرار والأمن في المنطقة.

وبدأ فريق حملة دونالد ترامب إجراءات قانونية في عدة ولايات أمريكية، بدعوى حدوث مخالفات في التصويت بانتخابات الرئاسة، دون تقديم أدلة.

رد ايران

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أن الحكومة الأمريكية اللاحقة ستخضع لإرادة الشعب الإيراني.

وجاءت تصريحات روحاني خلال مراسم تدشين المرحلة الأولى من مشروع نقل مياه الخليج التي جرت برعايته عبر الفيديو، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) الرسمية.

وقال روحاني في معرض إشارته إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية، ان نتائج هذه الانتخابات ستظهر اليوم أو غدا، "ولا يهمنا الشخص الذي سيصبح رئيسا في هذا البلد، لكن المؤكد هو أن الحكومة الأمريكية اللاحقة ستخضع لإرادة الشعب الإيراني".

وأضاف أنه لا سبيل للأمريكيين سوى الامتثال إلى القانون وضغوط الرأي العام، وسيرضخ أمام صبر ومقاومة الشعب الإيراني العظيم.

وكان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أكد يوم الثلاثاء أن سياسات طهران تجاه واشنطن لن تتغير بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الأمريكية.

واقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد حصوله على 264 صوتا انتخابيا مع فوزه في ولايتي ميشيغان وويسكونسن المتأرجحتين.

ويحتاج بايدن حاليا لستة أصوات فقط من أصوات المجمع الانتخابي ليحسم السباق إلى البيت الأبيض، وتبقى حتى الآن 5 ولايات لم تحسم بعد هي: ألاسكا ونيفادا ونورث كارولينا وجورجيا وبنسلفانيا.

وقالت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها رفعت دعوى قضائية بشأن أجزاء من بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد في ولاية جورجيا الجنوبية الشرقية، وهو الإجراء القانوني الثالث الذي يُطلق في ولايات متأرجحة.

ورفعت حملة ترامب أيضا دعاوى قضائية في ميشيغان وبنسلفانيا لوقف فرز الأصوات وطالبت بإعادة فرز الأصوات في ويسكونسن.