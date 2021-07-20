بايدن لولي عهد الأردن: كنت أتفسح مع والدك !

بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، لولي عهد المملكه الأردنيه الهاشمية الحسين بن عبدالله أنه "كان يتفسح في الماضي مع الملك عبدالله".

وقال بايدن لولي العهد الأردني أمس الاثنين، خلال ستقباله الملك الأردني عبدالله الثاني وبينما كان الاثنان يجلسان في المكتب البيضاوي وقبل اجتماعهما الثنائي: "لقد كنا نتسكع معا لفترة طويلة". "من الجيد عودته (الملك عبدالله) إلى البيت الأبيض".

وأضاف بايدن: "أريد أن أرحب بعودة صديق طيب ومخلص وكريم إلى البيت الأبيض.. التقيت به عندما كان في وضع ابنه، عندما كان والده على قيد الحياة وكنت سيناتورا شابا. ومن الجيد عودته إلى البيت الأبيض".

والملك عبدالله، أول زعيم عربي يزور البيت الأبيض منذ أن تولى بايدن منصبه.