بايدن يؤكد في مكالمة هاتفية على دعم أمريكا الراسخ لأوكرانيا

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن عبر اليوم الجمعة عن دعم بلاده القوي لأوكرانيا في مكالمة هاتفية مع رئيسها فولوديمير زيلينسكي.

وذكر البيت الأبيض في بيان “الرئيس بايدن أكد على دعم الولايات المتحدة الراسخ لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر في دونباس والقرم”.

وعبر حلف شمال الأطلسي أمس الخميس عن قلقه إزاء التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية في الوقت الذي اجتمع فيه سفراء الحلف لمناقشة العنف المتصاعد مؤخرا في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014 الأمر الذي أثار تنديدا غربيا وعقوبات متبادلة.

وأكد بايدن على التزام إدارته بشراكة استراتيجية مع أوكرانيا ودعمها خطط زيلينسكي لمكافحة الفساد وبرنامجه للإصلاح.

وقال البيان “اتفق الزعيمان على أن هذه الإصلاحات أساسية لتطلعات أوكرانيا الأوروبية الأطلسية”.

وعبر زيلينسكي على تويتر عن سعادته بالحديث مع بايدن وعن تقديره للدعم الأمريكي لبلاده على كافة الأصعدة. (رويترز)