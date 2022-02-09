بايدن يؤكد للملك سلمان التزام واشنطن بدعم السعودية بالدفاع عن نفسها

أكد اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال اتصال هاتفي مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، التزام الولايات المتحدة بدعم المملكة في الدفاع عن نفسها.

وذكر البيت الأبيض، في بيان أصدره مساء الأربعاء، أن بايدن تحديث اليوم مع الملك سلمان "لبحث التطورات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الهجمات المدعومة إيرانية للحوثيين على المنشآت المدنية في السعودية".

وأفاد البيان بأن الرئيس الأمريكي "شدد على التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها من هذه الهجمات وكذلك التأييد الكامل لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن".

كما أشار الرئيس الأمريكي، حسب البيت الأبيض، إلى "تمسكه بضمان عدم حصول إيران أبدا على الأسلحة النووية، وأطلع العاهل السعودي على المفاوضات متعددة الأطراف المستمرة حول إعادة القيود على برنامج إيران النووي".

وأضاف البيت الأبيض أن "الزعيمين بحثا القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا واتفقا على مواصلة فريقيهما التنسيق الوثيق لإجراءاتهما في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وأكد الرئيس الأمريكي والعاهل السعودي كذلك التزام بلديهما "بضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية".