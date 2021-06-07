بايدن يبدأ اول جولة لاوربا منذ تسلمه الرئاسة

يغادر جو بايدن يوم الخميس المقبل متوجهاً إلى أوروبا في أول رحلة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة، متوجهاً إلى قمة مرتقبة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتشهد العلاقة بين الرجلين توترا ملحوظا بعد هجمات دامية شنتها القوات التركية على الاكراد المحميين من الاميركيين شمال سورية فيما تحالف اردوغان مع موسكو وانجز صفقة صواريخ إس -400

حتى أن مجموعة من المشرعين حثت الرئيس السابق دونالد ترامب حينها على إلغاء دعوته لأردوغان، لكن تم الترحيب بالأخير في البيت الأبيض. لم يترك الرئيس الأميركي شكوكاً كبيرة حول حبه للزعيم التركي، بالتزامن مع علاقات الولايات المتحدة القوية مع الكرد.

جو باين وصف زعيم تركيا في أواخر عام 2019 بأنه “مستبد” وتحدث عن تشجيع المعارضة التركية للضغط على اردوغان لإجباره على ترك منصبه. وفي وقت لاحق، قال مستشار السيد أردوغان، إبراهيم كالين، إن هذا التحليل لبايدن نابع من “الجهل المطلق والغطرسة والنفاق”.

وبعد أيام من توليه منصبه، انتقدت إدارة بايدن سجن تركيا لأعدائها السياسيين مثل السياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش و عثمان كافالا. في نيسان، أصبح بايدن أول رئيس للولايات المتحدة منذ 40 عامًا يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن، مما أزعج تركيا التي ترفض هذه التسمية، كما انتظر ثلاثة أشهر بعد توليه منصبه للتحدث مع أردوغان عبر الهاتف، والذي اعتبره الكثيرون إهانة متعمدة.

هناك عوائق أخرى أمام العلاقات الودية، مثل الغرامة الهائلة المحتملة ضد بنك خلق المملوك للدولة في تركيا لانتهاكه العقوبات الإيرانية ورفض الولايات المتحدة تسليم فتح الله غولن.

في محاولة لوضع الأساس لقمة إيجابية، زارت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، تركيا الأسبوع الماضي، والتقت بالسيد كالين وأكدت على مكانة تركيا كشريك استراتيجي موثوق به وحليف للناتو قبل الإعلان عن تقديم ما يقرب من 240 مليون دولار كمساعدات إنسانية جديدة للسوريين.

سيلتقي بايدن و أردوغان على هامش قمة الناتو في بروكسل، وبشأن مساعدة السوريين، من المحتمل أن يتوصلوا إلى أرضية مشتركة. وشجبت أنقرة التحالف الشهر الماضي، ودفعت الناتو إلى تجاهل إدانته لبيلاروسيا والامتناع عن فرض عقوبات على مينسك.

وذلك بعد أيام، حاولت حكومة أردوغان التستر أو التمويه، معلنة أنها ستعيد خبراء الصواريخ الروس(الذين يشرفون على تركيب إس -400 في تركيا) الى بلدهم. فالرسالة هنا هي أن تركيا ليس لديها أي خطط للتحول الى نظام الصواريخ الروسي، رغم أنها تأمل في إبقائها في متناول اليد.

قد لا يكون هذا كافياً لاسترضاء الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على تركيا في كانون الأول لشرائها الاس-400، كما هو مطلوب بموجب قانون اقرار الدفاع الوطني الجديد”NDAA”.

قد يعني هذا أن بايدن لن يقبل بأقل من قيام تركيا بتدمير أو إرسال صواريخ إس -400 إلى حليف مشترك، مما يقضي على المخاوف من أن تعمل أجهزة الناتو الأمنية جنبًا إلى جنب مع الأنظمة الروسية الصنع.

في الأسبوع الماضي، وافقت تركيا على صفقة بقيمة 130 مليون دولار مع الناتو لتولي الأمن في مطار كابول الدولي بعد الرحيل المرتقب للقوات الغربية. لم تهاجم طالبان أبدًا أهدافًا تركية، مما يؤكد للناتو قيمة العضو ذي الأغلبية المسلمة.

وفي الأسبوع الماضي أيضًا، توسط كالين والسيدة توماس جرينفيلد في صفقة بين البلدين للعمل معًا لضمان إيصال المساعدات دون انقطاع إلى شمال سوريا، وهو ما يتم اعتباره موقف واضح ضد روسيا.

ومن المتوقع أن يثير بايدن قضية المساعدات السورية وباب الهوى عندما يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 حزيران، بعد يوم من قمته مع أردوغان. اتبعت أنقرة وموسكو شروطًا أقل من مثالية مؤخرًا، كما رأى بوتين منع الرحلات الجوية التجارية إلى تركيا لمدة ستة أسابيع ردًا على مبيعات الأسلحة التركية إلى أوكرانيا.

هناك مجال لتعاون أكبر للناتو عندما يتعلق الأمر بسوريا والسوريين. تحرك بايدن لإعطاء الأولوية للمخاوف الإنسانية في سوريا، بينما اعتمد الاتحاد الأوروبي لسنوات على تركيا لتقديم المساعدة والملاذ للاجئين والنازحين السوريين لمنعهم من التدفق نحو حدود الاتحاد الأوروبي.

تريد أوروبا زيادة الاستقرار في شمال سوريا، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون مع الولايات المتحدة، التي تحافظ على وجود عسكري في الشمال الشرقي وعلاقات وثيقة مع قوات سوريا الديمقراطية، وتركيا بمناطقها المحتلة.

يتوقع البعض أن تكون محادثات بايدن وأردوغان صورة طبق الأصل عن العلاقات الرومانسية بين ترامب وأردوغان. لكن يبدو أن الزخم يفضل التعاون بدلاً من الصراع: في الوقت الحالي، يواجه أردوغان تراجعا قياسيا في شعبيته وقيم منخفضة قياسية لليرة التركية، مما قد يجعله أكثر انفتاحًا على التسوية.

إلى جانب ذلك، فإن الرؤساء الحاليين يعرفون بعضهم البعض منذ سنوات وكانوا في الغالب على علاقات ودية. كانت آخر مرة التقى فيها الرجلان بعد أسابيع فقط من الانقلاب الفاشل. ناقش الرئيس التركي ونائب الرئيس الأمريكي آنذاك في عهد باراك أوباما القضايا التي لا تزال ذات صلة حتى اليوم ( اللاجئين السوريين وداعش وقوات سوريا الديمقراطية وتسليم غولن).