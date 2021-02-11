بايدن يبدي في أول محادثة هاتفية مع شي قلقه من الأوضاع في هونغ كونغ وشينغيانغ

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن أعرب لنظيره الصيني شي جينبينغ مساء الأربعاء عن قلقه بشأن أوضاع حقوق الإنسان في كلّ من هونغ كونغ وشينغيانغ، في أول محادثة هاتفية بين الرجلين منذ تسلّم بايدن مهامه في 20 كانون الثاني/يناير الفائت.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ بايدن قدّم لشي “تحياته وتمنياته الطيّبة” إلى الشعب الصيني بمناسبة احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة.

وأضافت أنّ الرئيس الأميركي “أكّد على مخاوفه العميقة بشأن الممارسات الصينية الاقتصادية القسرية وغير العادلة، والقمع في هونغ كونغ، وانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، والإجراءات الحازمة المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك تجاه تايوان”. (أ ف ب)