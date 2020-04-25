بايدن يتعهد بالاعتراف بـ"إبادة الأرمن" إذا انتخب رئيسا للولايات المتحدة

تعهد المرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، بالاعتراف رسميا بـ"الإبادة العرقية" التي تعرض لها الأرمن سنة 1915، في خطوة تجنب الرؤساء السابقون تجسيدها

ونقل موقع The Hill عن بايدن قوله "إذا لم نعترف بشكل كامل بالإبادة، ولم نحيي ذكراها ونحدث أبناءنا عنها، فهذا يعني أننا لم نستفد من الدروس".

وأضاف "إذا ما تم انتخابي، أتعهد بدعم قرار يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن، وسأجعل حقوق الإنسان العالمية على رأس أولويات إدارتي".

وتطالب أرمينيا تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير التي شهدتها أراضي الدولة العثمانية عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.