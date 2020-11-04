بايدن يتقدم في 3 ولايات مهمة ومدير حملته يؤكد توجهه للنصر

أظهرت نتائج الفرز الجزئي للتصويت الشعبي في الولايات المتحدة الأمريكية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بنسبة 50.2% مقابل 48.3% للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب شبكة سي إن إن.

ولا يزال الغموض يلف نتائج التصويت في عدد من الولايات الأمريكية الرئيسية لتحديد الفائز بالانتخابات، على خلفية تنافس شديد بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يتخلف عن منافسه الديمقراطي جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض بفارق 25 نقطة.

وتظهر الإحصاءات التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" وقناة "فوكس نيوز" أن بايدن أحرز مزيدا من التقدم وحصد حتى الآن أصوات 238 من أصل أعضاء المجمع الانتخابي الـ538، فيما لا يزال عدد الأصوات التي حصل عليها ترامب عند مستوى 213 صوتا.

ويحتاج المرشح الفائز إلى حصد أصوات 270 من أعضاء المجمع الانتخابي.

ولا يزال الغموض يلف نتائج الانتخابات، فيما لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة.

وأعرب كل من ترامب وبايدن على حد سواء عن ثقته بفوزه في الانتخابات.

وأفادت قناة "فوكس نيوز" بأن بايدن تمكن من إحداث تغير جذري في ولاية ميشيغان التي تملك 16 مقعدا في المجمع الانتخابي ويتقدم حاليا على ترامب بفارق هش (أي 49.4% مقابل 49%) بعد فرز 94% من أصوات الناخبين.

وأشارت القناة إلى أن الرئيس الجمهوري يتخلف عن منافسه الديمقراطي أيضا في ولاية ويسكونسن (10 مقاعد في المجمع الانتخابي) بـ48.9% مقابل 49.6% من أصوات الناخبين، بعد فرز 95% من الأصوات.

وفي ولاية نيفادا (ستة مقاعد في المجمع الانتخابي) يتخلف ترامب عن بايدن، حسب "فوكس نيوز"، بـ49.2% مقابل 48.6% من الأصوات، لكن الوضع هناك قد يشهد تغيرات مفاجئة لأنه حتى الآن تم فرز 67% من أصوات الناخبين فقط.

في الوقت نفسه، يتصدر ترامب على حساب بايدن في ولايات رئيسية أخرى، على رأسها بنسلفانيا التي تعود إليها 20 مقعدا في المجمع الانتخابي (54.5% مقابل 44.4% بعد فرز 66% من الأصوات).

كما يتجه الرئيس الجمهوري إلى الفوز المتوقع في ولايتي كارولاينا الشمالية وجورجيا (15 و16 مقعدا في المجمع الانتخابي) بعد فرز 94% من أصوات الناخبين فيهما، بـ50.1% و50.5% مقابل 48.7 و48.3% لدى بايدن على التوالي.

وإجمالا، حصد بايدن حتى الساعة، حسب الأرقام المنشورة على موقع "فوكس نيوز"، أصوات 238 من أصل الأعضاء الـ538 في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا لدى ترامب.

وبناء على هذه الأرقام، سيبلغ عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها في المجمع الانتخابي، 270 صوتا، في حال تحقيقه فوزا في ويسكونسن ونيفادا وميشيغان، ما سيعني انتصاره في الانتخابات.