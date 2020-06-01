بايدن يحشد ضد ترامب والرئيس يصفه بـ النعسان

يعتزم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن الاجتماع مع قادة المجتمع اليوم الاثنين في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، بعد يوم من زيارة موقع قريب حيث أجبرت الاحتجاجات على وحشية الشرطة الشركات على إغلاق نوافذها.

وتجددت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في ولاية مينيسوتا الأمريكية على خلفية مقتل جورج فلويد ذو الأصل الأفريقي على يد الشرطة.

وندد المتظاهرون بعنف الشرطة وطالبوا بتحقيق العدالة ووقف خطاب العنصرية والكراهية. هذا وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر الحرس الوطني في جميع المدن لمواجهة الاحتجاجات، متهماً وسائل إعلام بنشر الكراهية والفوضى.

وخرجت المدن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة من عطلة نهاية الأسبوع على احتجاجات عنيفة أثارتها وفاة جورج فلويد خلال احتجاز الشرطة له في منيا بوليس يوم الاثنين الماضي.

كانت وفاة فلويد أحدث واقعة في سلسلة من الحوادث المماثلة لرجال سود عزل في السنوات الأخيرة والتي أثارت غضبا على قوة الشرطة المفرطة والعنصرية وأعادت إشعال الغضب في بلد مقسم سياسيا وعرقيا قبل أشهر قليلة من انتخابات الرئاسة التي تجرى في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال بايدن، الذي سيواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات، أمس الأحد إن الاحتجاج على وحشية الشرطة أمر ضروري “لكن حرق المناطق والتدمير دون داع ليس كذلك”.

من جهته عبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اليوم السبت، عن ثقته في الفوز على منافسه الديمقراطي المحتمل، جو بايدن. وقال «سأنتصر على بايدن النعسان».

وأضاف في تغريدة على تويتر أن بايدن ليس منافسه الحقيقي، لأنه ليس ذا أهمية، بل المنافسة الحقيقية هي مع اليسار المتطرف ووسائل الإعلام المزيفة. وتابع: «إنهم أشرار ومجانين».