بايدن يحظى باستقبال متواضع لدى وصوله الى السعودية قادما من إسرائيل

حظي الرئيس الاميركي جو بايدن باستقبال متواضع لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة غربي السعودية قادما من اسرائيل الجمعة، خلافا للحفاوة التي أحيط بها سلفه دونالد ترامب لدى زيارته المملكة عام 2017.

وكان في استقبال ترامب لدى هبوطه من الطائرة أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بن عبدالعزيز. وكان ضمن مستقبليه ايضا الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان آل سعود سفيرة المملكة لدى واشنطن.

ونشرت وسائل إعلام سعودية رسمية صورا للطائرة الأمريكية الرئاسية في مطار جدة بعد رحلة استمرت ساعتين. وبايدن أول رئيس أمريكي يسافر مباشرة من إسرائيل إلى دولة عربية لا تقيم علاقات معها.

وحسم استقبال الأمير خالد الفيصل لبايدن التكهنات السابقة والتساؤلات بشأن ما إذا كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أو الأمير محمد بن سلمان هما من سيكون في استقبال الضيف الأمريكي.

ووصل الرئيس الأمريكي اليوم الجمعة إلى السعودية قادما من تل أبيب في أول زيارة للمملكة منذ توليه الرئاسة.

وكان بايدن قد غادر إسرائيل في وقت سابق على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية في رحلة جوية، هي الأولى بين الدولة العبرية والمملكة الخليجية.

ويمكن استشراف الكثير من الدلالات على الفتور الذي تمر به علاقات الرياض مع ادارة بايدن، خصوصا اذا ما قورنت مراسم استقباله بما حظي به سلفه دونالد ترامب، والذي كان العاهل السعودي في مقدمة مستقبليه في مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض في آيار/مايو 2017.

وحينها، أظهرت السعودية حماسة كبيرة لاستقبال ترامب، عبر الأعلام والصور التي أغرقت شوارع الرياض، وكذلك اللوحات الضخمة التي جمعت صورتي العاهل السعودي الملك سلمان وترامب والى جانبهما شعار الزيارة "العزم يجمعنا".

اجتماع مع ابن سلمان

وقال البيت الأبيض الخميس، إن بايدن سيلتقي ولي العهد السعودي في جدة "دون حضور الملك (سلمان بن عبد العزيز)"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة.

ووفقا لجدول بايدن، لن يحضر العاهل السعودي "سوى حوالي 30 دقيقة من الاجتماعات الثنائية مساء الجمعة"، على أن يواصل الرئيس الأمريكي وولي العهد اجتماعهما بعد مغادرة الملك، حسب الشبكة الأمريكية.

ولم يعلن البيت الأبيض حتى ظهر الجمعة، رسميا تفاصيل جدول زيارة بايدن إلى السعودية بشكل كامل.

وتستضيف مدينة جدة السبت، قمة عربية أمريكية يحضرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، بمشاركة الرئيس الأمريكي ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

ونظمت القمة بمناسبة زيارة بايدن إلى السعودية، في أول رحلة خارجية له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، بدأها الأربعاء بزيارة إسرائيل.

توقعات متواضعة ايضا

وقبيل وصول بايدن الى السعودية، أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن بايدن، سيغادر الشرق الأوسط من دون إعلان فوري عن زيادة في إمدادات النفط.

وتريد واشنطن أن تقنع أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم بأن تفتح الباب لزيادة إنتاج النفط لخفض أسعار المحروقات المرتفعة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، الأمر الذي يهدد فرص الديمقراطيين في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن رحلة السعودية ستسفر عن تفاهم بشأن الإمدادات.

وذكرت الوكالة أنه سيتم الإعلان عن القرار كما هو مقرر في اجتماع "أوبك+" القادم.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: "لا أعتقد أنك يجب أن تتوقع إعلانا معينا على المستوى الثنائي لأننا نعتقد أن أي إجراء إضافي يتم اتخاذه لضمان وجود طاقة كافية لحماية الاقتصاد العالمي سيتم في سياق أوبك+".

وجاء تصريح مستشار الأمن القومي للصحفيين على متن الطائرة المتجهة إلى جدة.

ولا يزال جميع أعضاء "أوبك +" بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مقيدين بحدود إنتاج النفط المتفق عليها في بداية جائحة Covid-19 في أبريل 2020، علما أن زيادة الإنتاج إلى ما بعد الحصص الحالية يتطلب اتفاقا بالإجماع.

ومن المقرر أن تجتمع "أوبك +" في الثالث من أغسطس لمناقشة سياسة الإنتاج لشهر سبتمبر وما بعده.