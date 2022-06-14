بايدن يخطط للترشح لولاية ثانية في عام 2024

يتمسك الرئيس الاميركي جو بايدن بكرسي الرئاسة واعلن عن نيته الترشح لولاية ثانية على الرغم من بلوغه الثمانين من العمر، واعتبرت متحدثة باسم البيت الابيض ان العمر لا يشكل معضلة امام الرئيس الاميركي

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قولها ان الرئيس اعلن مرارا إنه يخطط للترشح في عام 2024... كل ما يمكنني قوله هو إن الرئيس ينوي أن يفعل ما يخطط المترشح للقيام به".

واستنكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض بذهول طرح سؤال عليها بشأن حالة بايدن البدنية العقلية، وما إذا كانت تكفيه للترشح للرئاسة لولاية ثانية في عام 2024، مشيرة إلى أنها هي نفسها لا تستطيع اللحاق به، وتحدثت عن تجواله، ودعت إلى مشاهدة طريقة أدائه أمام الجمهور الأمريكي في خطاباته.

وفي وقت سابق اعلنت المتحدثة ان بايدن "هو رئيس الولايات المتحدة! حتى أنا ألهث وراءه ولا أستطيع اللحاق به! لقد عدنا للتو من كاليفورنيا. هذا... هذا... سؤال ما كان يجب أن تطرحوه على الإطلاق. انظروا فحسب إلى العمل الذي يقوم به، وانظروا كيف يتحدث أمام الجمهور الأمريكي".