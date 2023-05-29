بايدن يدافع عن المثلية ويندد بقانون تجريمها في اوغندا

البوابة: ندّد الرئيس #الأميركي جو بايدن الإثنين بقانون جديد مناهض #للمثليين أقرّته #أوغندا، معتبرا أنه يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وملوّحا بقطع المساعدات والاستثمارات عن البلد الواقع في شرق إفريقيا.

وتدعي الولايات المتحدة ان مكافحة الفيروس المسبب لمرض (الإيدز) قد باتت في "خطر شديد" في أوغندا، بعد أن قرار الرئيس يوري موسيفيني حيث ان الاوغنديين باتو يخشون اجراء فحوصات هذا المرض الذي اساسة العلاقات الجنسية المثلية

ويتباكى البيت الابيض ومؤسسات المجتمع المدني على الاوغنديين ويدعي انهم يواجهون تشريع "من أقسى القوانين في العالم ضد مجتمع الميم" حيث ان كل مدان بالمثلية الجنسية في البلاد سيواجه عقوبة السجن مدى الحياة وتصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات، من أمثال: ممارسة الجنس مع أشخاص دون سن الـ 18، أو عندما تتسبب الممارسة في الإصابة بمرض الايدز

وقد رحّبت رئيسة البرلمان الأوغندي أنيتا أمانغ بقرار الرئيس موسيفيني الذي اقر المشروع ليصبح قانونا نافذا، واكدات ان ذلك سوف "يصون قدسية العائلة".وأضافت أنيتا في بيان عبر تويتر بالقول "ننهض بقوة للدفاع عن ثقافة وقيَم وتطلعات شعبنا".

وكان البرلمان الاوغندي قد اقر بالاجماع باسثناء نائب واحد مشروع القانون في الوقت الذي هددت الولايات المتحدة اوغندا بحرمانها من المساعدات الاقتصادية في حالة اقرار المشروع وتطبيقة