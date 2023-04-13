بايدن يدفع رئيس الوزراء البريطاني فور وصوله المطار

البوابه - دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حين كان في استقباله في مطار بلفاست، الأمر الذي عرض الأخير لحظة محرجة وثقتها عدسات الكاميرات.

وصف مغردون عبر منصة تويتر تصرف بايدن أنه عديم الاحترام.

ووثق تسجيل مصور نزول الرئيس الأمريكي جو بايدن من على متن الطائرة، إلى مطار بلفاست في زيارة تستمر مدة 4 أيام .

Arriving in Belfast, the Biden did not recognize the Prime Minister of Great Britain and pushed the "boy" away to salute the gray-haired military man. pic.twitter.com/OA2AzJCt3a — Spriter (@Spriter99880) April 12, 2023

وعند وصول بايدن إلى المدرج الذي كان في استقباله سوناك، قام الرئيس الأمريكي بدفع رئيس الوزراء البريطاني وألقى التحية على أحد رجال الأمن بجانبه، ليظهر سوناك مرتبكا بشأن المكان الذي من المفترض أن يكون فيه.

