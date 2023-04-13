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بايدن يدفع رئيس الوزراء البريطاني فور وصوله المطار

تاريخ النشر: 13 نيسان / أبريل 2023 - 07:11
الرئيس الأمريكي يدفع رئيس الوزراء البريطاني
الرئيس الأمريكي يدفع رئيس الوزراء البريطاني

البوابه - دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حين كان في استقباله في مطار بلفاست، الأمر الذي عرض الأخير لحظة محرجة وثقتها عدسات الكاميرات.

وصف مغردون عبر منصة تويتر تصرف بايدن أنه عديم الاحترام.

ووثق تسجيل مصور نزول الرئيس الأمريكي جو بايدن من على متن الطائرة، إلى مطار بلفاست في زيارة تستمر مدة 4 أيام .

 

 

 

وعند وصول بايدن إلى المدرج الذي كان في استقباله سوناك، قام الرئيس الأمريكي بدفع رئيس الوزراء البريطاني وألقى التحية على أحد رجال الأمن بجانبه، ليظهر سوناك مرتبكا بشأن المكان الذي من المفترض أن يكون فيه.
 

كلمات دالة:سوناكجو بايدنريشي سوناكالمطاربلفاست

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