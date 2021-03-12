بايدن يدين تعرّض أمريكيين من أصول آسيوية لهجمات عنصرية

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الخميس “جرائم الكراهية الخبيثة” التي يتعرّض لها مواطنوه المتحدّرون من أصول آسيوية منذ بدء جائحة كوفيد-19، معتبراً هذا السلوك “غير أمريكي” ومطالباً بوقفه حالاً.

وفي أول خطاب له أثناء وقت ذروة المشاهدة التلفزيونية عرض الرئيس الأمريكي بالتفصيل الطريق الذي اجتازته الولايات المتّحدة في محاربتها للجائحة، مشيراً إلى أنّه “في كثير من الأحيان، انقلبنا ضدّ بعضنا البعض”.

وأكّد بايدن إدانته لـ”جرائم الكراهية الخبيثة ضدّ الأمريكيين الآسيويين الذين تعرّضوا لهجمات ومضايقات وألقي اللوم عليهم وجُعلوا كبش فداء” بسبب الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في نهاية 2019.

وأضاف “هذا خاطئ. هذا غير أمريكي، ويجب أن يتوقّف”.

وحذّر بايدن مساء الخميس من أيّ تراخٍ في التصدّي لجائحة كوفيد-19، مؤكّداً أنّ المعركة ضدّ هذا الفيروس لم تنته بعد، لكنّه طمأن في الوقت نفسه إلى أنّ المستقبل سيحمل معه “أياماً أفضل” مع انحسار الوباء وتسريع وتيرة حملة التلقيح.

وقال بايدن إنّ “هذه المعركة أبعد من أن تكون قد انتهت، هذا ليس الوقت المناسب للتراجع”.

وإذ حثّ بايدن مواطنيه على تلقّي اللقاحات المضادة للفيروس والاستمرار في اتّباع قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامت الواقية، أكّد أنّه في نهاية المطاف “سيسجّل التاريخ أنّنا واجهنا وتغلبنا على واحدة من أصعب الفترات وأحلكها في تاريخ هذه الأمة”. (أ ف ب)