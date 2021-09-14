بايدن يرسم الصليب مستعيذا من ترامب بكاليفورنيا

تذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن في تجمع حاشد في كاليفورنيا خصمه في الانتخابات الرئاسية الأخير، دونالد ترامب ورسم علامة صليب على نفسه.

وقال بايدن: "سبب وجودي هنا معكم جميعا، هو شكر ودعم صديقنا الحاكم جافين نيوسوم، أحد أفضل حكام الولايات في البلاد".

وذكر الرئيس، أن القرار الذي سيتخذه سكان كاليفورنيا لن يؤثر على الولايات المتحدة فحسب، بل سيؤثر أيضا على العالم ككل.

وأضاف: "وهذا هو السبب. تعلمون جميعا أنه كان علي في العام الماضي التنافس في الانتخابات مع دونالد ترامب الحقيقي"، وبعد ذلك رسم بايدن على نفسه إشارة صليب وفقا للطريقة الكاثوليكية. وأثار تصرفه هذا، الضحك وهتافات الموافقة من جانب الجمهور.

وشدد بايدن، على أن منافس نيوسوم في الانتخابات لاري إلدر، هو "نسخة مكررة من دونالد ترامب". وقال بايدن، إنه يجب على سكان كاليفورنيا أن يختاروا: "إما بقاء جافين نيوسوم كحاكم للولاية، أو الحصول على دونالد ترامب".