بايدن يستجدي الاميركيين انتخاب حزبه تحت شعار الدفاع عن الديمقراطية

اعتبر الرئيس الاميركي جو بايدن قبيل انتخابات التجديد النصفي التي ستجري اليوم الثلاثاء، ان الديمقراطية في بلاده في خطر ودعا الاميركيين للدفاع عنها من خلال رفض وجود الجمهوريين وانتخاب الحزب الديمقراطي الذي يمثلة

وقال بايدن في مهرجان انتخابي بولاية مريلاند "نستشعر في داخلنا أن ديموقراطيتنا في خطر، ونعلم أن هذه اللحظة هي فرصتكم للدفاع عنها"، مضيفا "سنحقق ذلك".

انتخابات التجديد النصفي

ويتوجه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع الثلاثاء للتصويت في انتخابات نصف الولاية وهي انتخابات حاسمة بالنسبة لمستقبل الرئيس الاميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب الذي ينوي ترشيح نفشه في انتخابات 2024

وتفتح مراكز الاقتراع في اميركا منذ الساعة السادسة أو السابعة صباحاً (11,00 أو 12,00 بتوقيت غرينتش) ويتمّ تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل وثلث مقاعد مجلس الشيوخ

الجمهوريون يتقدمون

ويبدو ان الجمهوريين واثقين من فرصهم في تجريد جو بايدن من غالبيته الديموقراطية ويدعو الرئيس السابق دونالد ترامب من جهته الجماهير للتصويت لحزبه وقال "إذا كنتم تريدون وضع حدّ لدمار بلادنا وإنقاذ الحلم الأميركي، يجب أن تصوّتوا للجمهوريين غداً".

وقد أنفقت ملايين الدولارات على هذه المنافسات، ممّا يجعل من هذا الاقتراع انتخابات نصف الولاية الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة.