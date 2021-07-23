بايدن يستقبل ثاني مسؤول عربي منذ تسلمة الرئاسة

يستقبل الرئيس الاميركي جو بايدن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الذي يعد ثاني مسؤول عربي يلتقي بالرئيس الاميركي بعد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني

وأكد البيت الأبيض، أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، سيبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت.

وأوضح البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الكاظمي سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الإثنين القادم.

وكان البيت الأبيض أعلن استئناف الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي مع العراق في الـ24 من الشهر الحالي، وتعد هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي الثانية من نوعها منذ وصول جو بايدن إلى رئاسة الأبيض.