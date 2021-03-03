بايدن يسحب ترشيح رئيسة مكتب الميزانية بعد اعتراضات في مجلس الشيوخ على تعيينها

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، سحب ترشيح نيرا تاندين لترؤس مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بعد الرفض القاطع الذي أبداه سناتورات بارزون لتثبيتها في هذا المنصب، في أول هزيمة للرئيس الديمقراطي في مجلس الشيوخ.

وقال بايدن في بيان “لقد قبلتُ طلب نيرا تاندين سحب ترشيحها لمنصب رئيسة مكتب الإدارة والميزانية”.

وأتى هذا التراجع بعد أن أعلن عدد من السناتورات الجمهوريون المعتدلين بالإضافة إلى سناتور ديمقراطي واحد، أنّهم سيصوّتون ضدّ تثبيت هذه المرأة بسبب تصريحات أدلت بها في السابق وتضمّنت انتقادات عنيفة لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ. (أ ف ب)