بايدن يشكر السيسي والشيخ تميم.. ويدعو لاجراء تحقيق بشأن سقوط ضحايا في غزة

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى اجراء تحقيق شامل، بشأن التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين في قطاع غزة، مقدما شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمساعدتهم في وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية عملت في ال 72 ساعة الماضية مع مسؤولين من اسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر وقطر والأردن وغيرهم، لمحاولة الوصول إلى حل سريع للنزاع، وفقاً لتصريح صادر عن البيت الأبيض اليوم الاثنين.

ورحب بايدن بقرار وقف إطلاق النار بين الطرفين، حيث قال: " أرحب بالإعلان الليلة عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمسلحين في غزة بعد ثلاثة أيام من الأعمال العدائية".

وشكر بايدن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين الذين لعبوا دورا مركزيا "للمساعدة في إنهاء هذه الأعمال العدائية".

أمن "اسرائيل"

وشدد بايدن على دعمه لأمن "إسرائيل" بما في ذلك حقها في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات.

وأشار بايدن إلى أن التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في غزة هي مأساة، سواء بسبب الضربات الإسرائيلية على مواقع حركة "الجهاد"، أو عشرات صواريخ "الجهاد" التي قيل إنها سقطت داخل غزة.

وأضاف إلى أن أن إدارته تدعم إجراء تحقيق شامل وفي الوقت المناسب في جميع هذه التقارير، كما تدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة مع انحسار القتال.