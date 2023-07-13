بايدن يشكو من حماقة زيلينسكي

خرج الرئيس الاميركي جو بايدن عن صمته وعبر عن خيبة امله من "حماقة" حليفة الرئيس الاووكراني فولوديمير زيلينسكي خاصة بعد تغريدة الاخير النارية التي اطلقها عبر تويتر منتقدا البيان المشترك لقمة فيلينوس التي جمعت قادة دول الناتو

وذكرت صحيفة " واشنطن بوست" الاميركية أن حلفاء الناتو أحبطوا أحلام زيلينسكي بعد رفضهم انضمام اوكرانيا الى الحلف فيما ضغطو على انقره للموافقة على دخول السويد، وظل زيلينسكي وحيدا تحت القصف الروسي وقصف الحلفاء بالوعود التي لم تنتهي سيما بعد رفضهم تحديد جدول زمني لعضوية أوكرانيا في الناتو خوفا من الوقوع في مواجهة مباشرة مع روسيا.

,فسر بعض الدبلوماسيين في الناتو زيلينسكي الحاد ووصفه بيان القمة بالسخيف بأنه محاولة لرفع سقف التفاوض، وقالت الصحيفة الاميركية ان حماقة زيلينسكي أحبطت آمال بايدن في قيادة استعراض للوحدة ضد روسيا وإبراز قدرته على حشد الشركاء العالميين، حتى ان هذا الامر كان وسيلة لرفع مستوى شعبيته قبيل الانتخابات الرئاسية الاميركية

وتقر دول الناتو بوجود الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة الاوكرانية وخاصة القوات المسلحة ويؤكد الرئيس الاميركي نفسه ان هذا البلد غير صالح للدخول في الناتو وان كييف تحتاج لإصلاحات داخلية لتصبح صالحة كدولة عضو في الناتو.

في كافة الاحوال فان دول الناتو ما تزال بحاجة الى اوكرانيا وزيلينسكي من اجل مقارعة روسيا وقد حاولت استرضاء الرئيس الاوكراني بارسال المزيد من الاسلحة القاتلة والفتاكة بداية بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا من الولايات المتحدة فيما سترسل فرنسا صواريخ بعيدة المدى، بينما سترسل ألمانيا أنظمة دفاع جوي ومدرعات