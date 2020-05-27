بايدن يصف ترامب بـ"الأحمق"

وصف جو بايدن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، منافسه الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء بأنه “أحمق تماما” لأنه لم يضع كمامة خلال سلسلة من المناسبات العامة التي جرت مؤخرا، قائلا إن افتقار ترامب للقيادة في هذا الأمر “يكلف الناس حياتهم”.

وأصبح القرار الخاص بوضع كمامة في المناسبات العامة معركة سياسية قومية، وتبني المرشحان الرئاسيان منهجين مختلفين تماما.

وكان ظهور بايدن بالكمامة في يوم الذكرى، في أول مناسبة عامة يحضرها منذ مارس/ آذار، قد حظي باهتمام ترامب الذي أعاد نشر تغريدة تتضمن صورة بايدن في اللقاء مصحوبة بتعليق “قد يساعد هذا في تفسير السبب في أن ترامب لا يحب وضع كمامة في الأماكن العامة”.

ورفض الرئيس وضع كمامات أمام الكاميرات في سلسلة من المناسبات العامة، بما في ذلك يوم الذكرى.

وقال بايدن في مقابلة مسجلة مع شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية “إنه أحمق، وأحمق تماما أن يتحدث على ذلك النحو. كل طبيب كبير في العالم يؤكد على ضرورة وضع الكمامات وسط الحشود”.

ووصف بايدن سلوك ترامب بأنه “استعراض للعضلات” وتصرفات ذكورية زائفة تكلف الناس حياتهم.

وقال الرئيس يوم الثلاثاء إنه “من الغريب جدا” أن يضع بايدن كمامة في يوم الذكرى لأنه كان في مكان مفتوح وفي مناخ جيد. (رويترز)