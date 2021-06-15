بايدن يصل إلى جنيف للقاء بوتين

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إلى جنيف لعقد قمة ثنائية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية القادمة من بروكسل في مطار كوانتران، ومن المقرر أن يتوجه بايدن مباشرة إلى فندق شديد الحراسة سيقيم فيه لإجراء محادثات مع الرئيس السويسري جي بارمولان.

سيجتمع بايدن وبوتين في فيلا "لاجرانش" المطلة على بحيرة جنيف في 16 يونيو/حزيران، في أول لقاء مباشر منذ تولي بايدن الرئاسة.

فيما يُتوقع أن تكون محادثات ساخنة حول قضايا تمتد من الحد من الأسلحة النووية إلى الهجمات الإلكترونية.

وقال مسؤول بارز من إدارة بايدن، إنه لا يتوقع نتائج كبيرة من أول قمة لبايدن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المسؤول الأمريكي لدى هبوط طائرة الرئاسة الأمريكية في جنيف "لا نتوقع أن تسفر هذه القمة عن نتائج كبيرة".

وأعلنت سويسرا، الجمعة الماضية، تأهبها لاجتماع القمة الذي سيُعقد غدا الأربعاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت سويسرا إنها شددت الأمن ونشرت آلافا من قوات الجيش والشرطة في جنيف للتصدي لأي تهديد إرهابي.

روسيا تستعرض قوتها قبيل قمة بوتين وبايدن

لقطات لأحدث مناوراتها تنشرها روسيا قبيل لقاء منتظر بين رئيسها فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، في رسائل تستبق قمة تاريخية.

وتُظهر اللقطات الصاروخ الروسي الجديد "الخنجر" (داجر) ونظام صواريخ الدفاع الجوي يتم إطلاقه من طراد صاروخي يعمل بالطاقة النووية في بحر بارنتس بالقطب الشمالي، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

من جانبها، قالت قناة إخبارية روسية إن أكثر من 20 سفينة حربية وغواصة، بالإضافة إلى نحو عشر طائرات وطائرات مروحية، شاركت في التدريب على أهداف بالجو والبحر والساحل، في أكبر استعراض للقوة حتى الآن.

يستطيع صاروخ "الخنجر" حمل أسلحة نووية أو تقليدية، ويبلغ مداه 1250 ميلا وليس له مثيل في الغرب بحسب تصريحات موسكو.

وتأتي تدريبات القطب الشمالي منفصلة عن أكبر مناورات بحرية روسية في المحيط الهادئ منذ نهاية الحرب الباردة التي أجريت في نفس الوقت تقريبًا.