بايدن يعتزم إرسال مبعوث مع تصاعد المواجهات بين "إسرائيل" والفلسطينيين

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إرسال مبعوث مع تصاعد المواجهات بين إسرائيل الفلسطينيين.

وبحسب الموقع، فإنه من المتوقع أن يتوجه نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية هادي عمرو إلى تل أبيب يوم الأربعاء.

في غضون ذلك، كشف موقع "أكسيوس" أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث أمس الثلاثاء إلى نظيره المصري عباس كامل. وقال البيت الأبيض إن سوليفان ناقش "خطوات لإعادة الهدوء خلال الأيام المقبلة" مع المسؤولين المصريين".

كما تحدث سوليفان مع نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات. وبحسب البيت الأبيض، فقد أدان سوليفان هجمات حماس الصاروخية "ونقل دعم الرئيس بايدن الراسخ لأمن إسرائيل وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وشعبها، مع حماية المدنيين".

كذلك، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي. ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن بلينكن لم يضغط على الإسرائيليين لوقف العملية في غزة في الوقت الحالي، لكنهم أكدوا أن الولايات المتحدة لا تريد تصعيد الأمور إلى حرب شاملة وتريد منع وقوع إصابات بين المدنيين في غزة.