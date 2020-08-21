بايدن يعد بإنهاء "زمن تملق الطغاة" إذا انتخب رئيسا

شن جو بايدن الخميس هجوما شرسا على خصمه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا أنه في حال انتخابه رئيسا، ستقف الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها وسينتهي “زمن تملق الطغاة”.

وقال بايدن في خطاب قبول ترشيحه رسميا: “سأكون رئيسا متضامنا مع حلفائنا وأصدقائنا وسأقول بوضوح لخصومنا إن زمن تملق الطغاة قد ولى”.

وأضاف أنه “في عهد بايدن لن تغض أمريكا النظر إذا وضعت روسيا مكافآت على رؤوس جنود أمريكيين ولن تتسامح مع تدخل أجنبي في انتخاباتها”، واعدا بالدفاع عن “حقوق الإنسان والكرامة”.

واختتم جو بايدن خطاب قبوله لترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية باستحضار الشعور بالوطنية والأخلاق والحث على إنهاء الحقبة الحالية للرئيس دونالد ترامب.

وقال بايدن: “هذه أمة عظيمة، نحن شعب طيب وكريم”.

وأضاف بايدن: “أتمنى أن يتمكن التاريخ من أن يقول إن نهاية هذا الفصل من الظلام الأمريكي كانت بدايتها هنا الليلة، هذه معركة سننتصر فيها وسنقوم بذلك معا. أعدكم بذلك”. (وكالات)