بايدن يعلن ترشحه الأسبوع المقبل لانتخابات 2024

رجحت مصادر إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع المقبل ترشحه لإعادة انتخابه في العام 2024 وهو الثمانيني والرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، حيث سيبلغ من العمر 86 عاما نهاية ولاية ثانية محتملة.

وأشارت كل من صحيفة واشنطن بوست وشبكة سي إن إن الاخبارية أن الرئيس بايدن سيطلق حملته الرئاسية عبر مقطع فيديو في 25 أبريل، وهي الذكرى السنوية لليوم الذي انضم فيه بايدن العام 2019 إلى السباق الرئاسي ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

واختتم في الأسبوع الماضي بايدن رحلة إلى إيرلندا مؤكدا في نهايتها اقتراب موعد إعلان ترشحه رسميا لانتخابات 2024.