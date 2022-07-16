بايدن: مذكرة مساعدات ل "الأردن" بقيمة 1.45 مليار دولار سنويا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عزم الولايات المتحدة توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الأردن لمدها بمساعدات سنوية لا تقل عن 1.45 مليار دولار ، خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2023 و2029.

وأكد بايدن، خلال لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على هامش قمة جدة في السعودية، دعم الولايات المتحدة المطلق للأردن كحليف رئيس للولايات المتحدة وقوة للسلام في المنطقة.

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان له، إن "رئيس الولايات المتحدة جو بايدن أعلن خلال لقائه الملك عبد الله الثاني اليوم السبت في جدة، عزم الولايات المتحدة توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الأردن توفر عبرها مساعدات سنوية للأردن لا تقل عن 1.45 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2023 و2029"، حسب وكالة الأنباء الأردنية-بترا.

وأعاد الزعيمان خلال لقائهما، تأكيد التزامهما مواصلة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين، وأكدا ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المقدسات في القدس.

ونوه بايدن بأهمية آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق باعتبارها أنموذجا إيجابيا في التعاون الإقليمي، مشيرا إلى الشراكة القوية بين البلدين في مجال الدفاع.

وجددا تأكيد التزامهما بمحاربة الإرهاب، بما في ذلك التعاون ضمن التحالف الدولي للقضاء على "داعش"، ومبادرة اجتماعات العقبة.

كما أعاد الزعيمان تأكيد التزامهما مواصلة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين،

وشددا على أهمية إيجاد آفاق سياسية واقتصادية من خلال إجراءات بناء الثقة لإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة، كما أكدا أهمية شمول الفلسطينيين في مشاريع التعاون الإقليمية.

وأكد الزعيمان ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المقدسات في القدس، وشدد الرئيس بايدن على الدور المهم للوصاية الهاشمية في ذلك.

وانطلقت في وقت سابق اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.