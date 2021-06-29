بايدن يقول إنه يتطلع لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد قريبا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع مع نظيره الإسرائيلي ريئوفين ريفلين اليوم الاثنين إن التزامه تجاه إسرائيل صلب وإنه يتطلع للاجتماع برئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت قريبا.

وأضاف بايدن في أول اجتماع له مع مسؤول إسرائيلي كبير منذ توليه الرئاسة أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وهو في السلطة.

وقال بايدن لنظيره الإسرائيلي في بداية اجتماعهما بالبيت الأبيض “التزامي تجاه إسرائيل …صلب” مضيفا أنهما سيبحثان مجموعة من القضايا منها إيران.

وتابع بايدن “أستطيع أن أقول لك إن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي وأنا في السلطة”.

وأكد بايدن أيضا دعمه لاتفاقات إسرائيلية لتطبيع العلاقات مع دول عربية مضيفا أن إسرائيل تحرز أيضا تقدما تجاه أفريقيا.

وبدوره، قال ريفلين إنه سعيد بوجوده في البيت الأبيض، وأكد أن أمريكا هي أعظم أصدقاء وحلفاء إسرائيل. (وكالات)