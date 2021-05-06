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بايدن يقول إن الحزب الجمهوري يشهد ثورة صغيرة

منشور 06 أيّار / مايو 2021 - 03:14
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنّ الحزب الجمهوري يشهد “ثورة صغيرة”، مشيرًا إلى توتّرات شديدة في صفوف “الحزب الكبير القديم” تتعلّق بتحديد الموقف من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وصرّح الرئيس الديمقراطي في البيت الأبيض “يبدو أنّ الحزب الجمهوري يُحاول تحديد قيَمه. إنّهم في وسط نوع من الثورة الصغيرة”.

وتحتدم النقاشات داخل الحزب، خصوصًا في ما يتعلّق بمصير النائبة الجمهوريّة ليز تشيني التي كانت صوّتت لصالح اتّهام ترامب بـ”التحريض على التمرّد”.

وقال بايدن “أنا ديمقراطي منذ وقت طويل. مرَرنا في فتراتٍ من المعارك الداخليّة والاختلافات، غير أنّني لا أتذكّر شيئًا شبيهًا” بما يحصل داخل الحزب الجمهوري.

وعندما سُئل عن هذا الموضوع قبل ساعات قليلة، خلال قيامه بإحدى الجولات، جاء جواب بايدن مقتضبًا، إذ قال “أنا لا أفهم الجمهوريّين”.  (أ ف ب)

كلمات دالة:الرئيس الأمريكي جو بايدنجو بايدن

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