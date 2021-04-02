بايدن يمدد العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالوضع الأمني في الصومال

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس جو بايدن وقع أمرا بتمديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد الصومال لمدة عام آخر على الأقل، والتي وافق عليها سابقا الرئيسان باراك أوباما ودونالد ترامب.

وقال بايدن إن “الوضع فيما يتعلق بالصومال لا يزال يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة… لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 12 أبريل(نيسان) 2010 والتدابير المعتمدة في

ذلك التاريخ وفي 20 يوليو(تموز) 2012 يجب أن تستمر سارية المفعول إلى ما بعد 12 أبريل 2021”.

ولفت إلى أنه بناء على ذلك، سيبقي الأمر التنفيذي السابق (13556) ساري المفعول للأشهر الـ12 المقبلة.

ويسود الصومال حالة من التوتر السياسي، بسبب خلافات بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى حول تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأدت تلك الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد لها، رغم عقد عدة جولات حوارية، أحدثها اجتماعات جرت خلال فبراير/شباط الماضي، وهو الشهر نفسه الذي انتهت في الثامن منه الولاية الدستورية

لرئيس البلاد، محمد عبد الله فرماجو . (الأناضول)