بايدن يمدد حالة الطوارئ في سورية

مدد الرئيس الاميركي جو بايدن حالة الطوارئ بشأن الوضع في سورية، في رسالة إلى الكونغرس ورئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، مبررا خطوته بمخاطر العملية العسكرية التركية المحتملة في شمال سورية

وقالت رسالة بايدن الى الكونغرس “الوضع في سورية وفيما يتعلق بها، لا سيما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لشن هجوم عسكري على شمال شرق سورية، يقوض حملة هزيمة الدولة الإسلامية في العراق وسورية، ويعرض المدنيين للخطر، ويهدد أكثر لتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”. واعتبرت رسالة بايد أن التهديدات السابقة تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وتهدد تركيا بشن عملية عسكرية في الشمال السوري للقضاء على الموالين لواشنطن وهم قوات سورية الديمقراطية وعمودها الفقري حزب العمال الكردستاني المعارض لانقرة ، ومنع قيام اي كيان كردي تقول انه يهدد امنها القومي

وتعتبر واشنطن أن دعمها لـ”قسد”، يأتي في سياق الحرب على الارهاب وخاصة تنظيم داعش

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ الخاصة بسورية، وذلك في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد ان مددها سلفه دونالد ترامب مددها لمرتين، وذلك بعد إطلاق تركيا عملية “نبع السلام” ضد “قوات سوريا الديمقراطية”، على طول الحدود الشمالية لسورية.

ويحدد القانون مدة الطوارئ بعام واحد، لكنه يسمح بتجديدها سنوياً.