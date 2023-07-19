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مقتل 34 شخصا على الأقل في حادث سير مروع

34 قتيلا في حادث سير مروع في الجزائر

تمّوز / يوليو 19th, 2023
استيقظ الجزائريون اليوم الاربعاء على انباء كارثة انسانية كبيرة تمثلت بحادث مأساوي وقع جنوب البلاد اودى بحياة العشرات واصابة اخرين، لاقت الكارثة تعاطفا شعبيا مع الضحايا وقالت المصادر الجزائرية ان ...
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بايدن ينام اثناء محادثاته مع الرئيس الاسرائيلي

تاريخ النشر: 19 تمّوز / يوليو 2023 - 09:47
بايدن اخذ غفوة خلال محادثاته مع اكبر حلفائه
بايدن اخذ غفوة خلال محادثاته مع اكبر حلفائه

يبدو ان الرئيس الاميركي جو بايدن قد اخذ غفوه وفاصل راحة في خضم المحادثات التي كان يجريها مع الرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض

حسب ما ورد في فيديو اللقاء فان بايدن بدأ باطلاق تمتمات غير مفهومة واخفض رأسه حيث غالبه النعاس وبذل جهدا خرافيا لتهجي أو قراءة شيء ما على ركبتيه أو أنه يتكلم وهو نائم لدرجة أنه من الصعب التكهن ما إن كان الرجل مستيقظا أم نائما في حادثة تنضاف لقائمة طويلة تفاقم الشكوك حول صحة الرئيس.

 


هرتسوغ نفسه اصيب بالصدمة والاستغراب وحول نظره إلى الكاميرا بتعابير فيها الكثير من الدهشة، قبل أن يعود بناظريه إلى بايدن المسترسل في تمتمات لا تنقطع.

ويزخر سجل بايدن بهفوات وزلات وحوادث عديدة جعلت الأمريكيين يتساءلون عن وضعه الصحي وقدرته على إدارة مهامه، وقبل أسبوعين، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 68% من الأمريكيين يرون أن بايدن (80 عاما) غير مناسب لإعادة انتخابه.

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