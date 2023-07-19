بايدن ينام اثناء محادثاته مع الرئيس الاسرائيلي

يبدو ان الرئيس الاميركي جو بايدن قد اخذ غفوه وفاصل راحة في خضم المحادثات التي كان يجريها مع الرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض

حسب ما ورد في فيديو اللقاء فان بايدن بدأ باطلاق تمتمات غير مفهومة واخفض رأسه حيث غالبه النعاس وبذل جهدا خرافيا لتهجي أو قراءة شيء ما على ركبتيه أو أنه يتكلم وهو نائم لدرجة أنه من الصعب التكهن ما إن كان الرجل مستيقظا أم نائما في حادثة تنضاف لقائمة طويلة تفاقم الشكوك حول صحة الرئيس.



هرتسوغ نفسه اصيب بالصدمة والاستغراب وحول نظره إلى الكاميرا بتعابير فيها الكثير من الدهشة، قبل أن يعود بناظريه إلى بايدن المسترسل في تمتمات لا تنقطع.

ويزخر سجل بايدن بهفوات وزلات وحوادث عديدة جعلت الأمريكيين يتساءلون عن وضعه الصحي وقدرته على إدارة مهامه، وقبل أسبوعين، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 68% من الأمريكيين يرون أن بايدن (80 عاما) غير مناسب لإعادة انتخابه.