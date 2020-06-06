بايدن ينتزع بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي لمواجهة ترامب في انتخابات الرئاسة

حقق نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يوم الجمعة الانتصار في سباق الحزب الديمقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في تشرين ثان/ نوفمبر المقبل.

وقال بايدن في بيان “لقد كان شرفا لي أن اتنافس بجانب واحدة من أكثر مجموعات المرشحين الذين قدمهم الحزب الديمقراطي موهبة على الإطلاق، وأشعر بالفخر وأنا أقول إننا سنخوض الانتخابات العامة القادمة كحزب موحد”.

وتجاوز بايدن الحد الأدنى من المندوبين والبالغ 1991 مندوبا المطلوب للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة.

ويعد هذا الانتصار انتصارا رمزيا إلى حد كبير نظرا لأن بايدن كان هو المرشح الوحيد في السباق الديمقراطي منذ انسحاب السيناتور اليساري بيرني ساندرز في نيسان/ أبريل الماضي. (د ب أ)