بايدن ينوي تعيين هادي عمرو قنصلا عاما للشؤون الفلسطينية بالقدس

ينوي الرئيس الأميركي جو بايدن تعيين مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، قنصلا أميركيا للشؤون الفلسطينية في مدينة القدس، بحسب ما ذكرت صحيفة اسرائيلية الثلاثاء.

ونقلت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ عن مصادر تأكيدها أنه ”سيتم تعيين عمرو قنصلا أمريكيا في القنصلية الأمريكية بمدينة القدس“.

من جانبها، لم تعقب الحكومة الإسرائيلية الجديدة على الخبر، فيما لم تؤكد أو تنفي وزارة الخارجية الأمريكية الأمر.

وعمل عمرو محللا سياسيا وخبيرا اقتصاديا في فترة إدارة الرئيسين الأمريكيين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما، فيما عمل في البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومعهد بروكينغز، وفق ما ذكرت قناة ”I24 NEWS“ الإسرائيلية.

ويعتبر عمرو شخصية عملية يركز على القضايا الإنسانية، وهو من الشخصيات الرئيسة التي تقف خلف سياسات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إسرائيل والفلسطينيين.

وكانت الإدارة الأمريكية، أرسلت عمرو الشهر الماضي، للعمل على تسهيل التوصل إلى التهدئة خلال التصعيد الأخير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بغزة.