بايدن يهاتف ملك الاردن متضامنا مع قراراته

تلقى الملك عبدالله الثاني الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جو بايدن، أعرب خلاله عن تضامن الولايات المتحدة الأميركية التام مع الأردن، بقيادته، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لا يشعر بالقلق من تطورات الأوضاع في الأردن، واصفا نفسه بالصديق للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وقال بايدن، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الأربعاء، إنه اتصل بالملك عبد الله ليؤكد له أن "لديه صديق في أمريكا"، مشددا على أنه ليس قلقا من الأوضاع في الأردن.

وقال بيان إن الزعيمين "بحثا العلاقات الثنائية القوية بين الأردن والولايات المتحدة ودور الأردن المهم في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية".

كما ذكر الديوان الملكي الهاشمي أن الملك عبد الله تلقى اتصالا من بايدن "أعرب خلاله عن تضامن الولايات المتحدة الأمريكية التام مع الأردن، بقيادة جلالته، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها".

وقال الملك عبد الله، الأربعاء، إن "الفتنة وئدت" في البلاد بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق، وولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، الذي لا يزال في منزله مع عائلته، وشدد على أن المملكة الآن "مستقرة وآمنة".