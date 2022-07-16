بايدن يهاجم ايران ويتملق للخليج وابن سلمان يدعو طهران للتعاون

متملقا لدول الخيج العربي وخاصة السعودية، شن الرئيس الاميركي جو بايدن هجوما على ايران متعهدا بمنعها من انتاج السلاح النووي، ودفاعه عن حلفائه في المنطقة، فيما قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ايران للتعاون وعدم التدخل في شؤون الاخرين

بايدن: سندافع عن دول الخليج

وفيما كانت الادارة الاميركية تقف مكتوفة الايدي امام الهجمات الحوثية على المطارات الخليجية والمؤسسات المدنية والاقتصادية خاصة النفطية منها في السعودية، فقد عاد الرئيس الأميركي جو بايدن ليرى أن أنشطة إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط وذلك في قمة الأمن والتنمية التي انعقدت في جدة

وأضاف خلال لقاء القمة مع قادة مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن ومصر، في ختام زيارة إلى الشرق الأوسط: "لدينا العزيمة لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة، وسنوفر الدعم لحلفائنا في المنطقة لمواجهة الإرهاب".

سعدنا بلقاء قادة الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية والتي استعرضنا فيها مختلف التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه دولنا وسبل معالجتها بما يعزز استقرار المنطقة ويدعم ازدهارها. أشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما قوبلنا به من حفاوة وتكريم. pic.twitter.com/OC0WbZJYAm — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 16, 2022

سيكون هناك اتفاقات تجارة حرة واستثمارات سعودية في الأردن وغيرها، لافتا إلى أن "أهدافنا مركزة ويمكن تحقيقها، وسنعمل في سياق شرق أوسط موحد".

وتابع: "الولايات المتحدة ستبقى شريكا نشطا في الشرق الأوسط.. سنعمل في منطقة الشرق الأوسط ونؤسس لعلاقات اقتصادية مستدامة.. المصالح الأميركية مرتبطة مع النجاحات في الشرق الأوسط".

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن لقادة الخليج ودول عربية أخرى في جدة، السبت، أن واشنطن "لن تتخلى" عن الشرق الأوسط، حيث تلعب منذ عقود دورا سياسيا وعسكريا محوريا، ولن تسمح بوجود فراغ تملؤه قوى أخرى. وقال بايدن "لن نتخلى (عن الشرق الأوسط)، ولن نترك فراغًا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران".

محمد بن سلمان: ندعو ايران للتعاون

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من جهته أشار إلى أن قمة جدة تُعقد في وقت يشهد العالم تحديات كبيرة، مضيفا: "نأمل أن تواجه قمة جدة التحديات العالمية"، ومؤكدا أن الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار الطاقة، و"يجب الاستمرار بضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة". وأضاف أن المملكة سبق أن أعلنت عن زيادة في طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل.

وشدد بالقول: "ندعو إيران للتعاون وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة"، كما أكد أن "العراق يشهد تحسناً في أمنه ما ينعكس على أمن المنطقة". كما أكد ولي العهد أن "استقرار المنطقة يتطلب حلولا سياسية في سوريا وليبيا".

يد السعودية ممدودة لايران

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، إن يد المملكة ممدودة للجارة إيران للوصول إلى علاقات طبيعية، مشيراً إلى أن المحادثات التي جرت مع إيران إيجابية لكنها لم تصل لنتائج. كما أشار إلى أنه لم يكن هناك أي رسائل من إيران إلى قمة جدة. وأشار إلى أن الحوار والدبلوماسية هي الحل الوحيد لبرنامج إيران النووي.

حقيقة الناتو العربي

ورداً على سؤال لأحد الصحافيين، أشار وزير الخارجية السعودي إلى أنه لم يُطرح ولم يُناقش أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل، ولا يوجد أي شيء اسمه "ناتو عربي". وكرر أنه لا يوجد أي نقاش بخصوص "تحالف دفاعي" مع إسرائيل.

سعدت بالمشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية".. دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون بين دول المنطقة والتنسيق مع الشركاء بما يخدم السلام والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة.. ونثمن دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد هذه القمة ومبادراته التي تؤكد دور المملكة المحوري في هذا الشأن. pic.twitter.com/WP0hxofusP — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 16, 2022

بايدن يغادر جدة

وقد غادر الرئيس الأميركي جدة في ختام القمة بعد زيارة للمملكة استغرقت يومين، حيث كان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز في جدة أمير منطقة مكة خالد الفيصل.

واختتم بايدن في جدة أول جولة شرق أوسطية له كرئيس للولايات المتحدة، وقد شملت أيضا إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وسعى خلالها لطرح رؤية جديدة للدور الأميركي في المنطقة الاستراتيجية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتخلى عنها.