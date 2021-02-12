بايدن يوقف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك وإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السابق دونالد ترامب على الحدود.

وقال بايدن في رسالة موجهة لرئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن إدارته “لن تسمح بتحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب لبناء الجدار”.

ووجه بايدن بمراجعة متأنية لجميع الموارد التي خصصت لأعمال البناء.

وكان ترامب قد وقع منتصف فبراير/شباط 2019 مرسوم حالة الطوارئ لتأمين 8 مليارات دولار لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير النظامية إلى بلاده، وهو ما اعتبره قادة ديمقراطيون “انقلابا عنيفا” على الدستور.

ويعد الجدار من أبرز وعود ترامب لقاعدته الشعبية، إذ يزعم أنه يحد من تدفق اللاجئين من المكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية، الذين يقول إنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع مستويات الجريمة في البلاد. (الأناضول)