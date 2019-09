باي باي.. منظمة التحرير ..باي باي.. السلطة الفلسطينية ..؟

المحامي سفيان الشوا

كان يا مكان في قديم الزمان اسطورة اسمها منظمة التحرير الفلسطينية فقد ولدت بعد قيام بعض شذاذ الارض من اليهود باغتصاب ارض فلسطين.. وغيروا اسمها الي اسرائيل.فلسطين كانت ارض الثورات نتيجة الهجرة اليهودية الي فلسطين.. قامت الثورات متتالية.. فقامت ثورة البراق سنة 1929 وثورة سنة 1936وثورة سنة 1948 وثورة سنة 1965. تم تاسيس منظمة التحرير الفلسطينية وكانت احدى عجائب القرن العشرين فهي فلسطينة المولد ..عربية العمق عالمية الاداء ..انسانية الهدف.. جمعت تحت جناحيها.من كل شرائح الشعب الفلسطيني . واينعت المنظمة فكانت اغصانها فصائل مقاومة ..متعددة الاسماء والاشكال.. واثمرت فولدت الفدائيين الفلسطينين.. الذين خاضوا معارك شرسه ضد اليهود في البر والبحر والجو. انصهرهذا الخليط في بوتقة منظمة التحرير. .فتحولت اسماء اللاجئين الفلسينيين الي ارقام عسكرية لطوابير من الفدائيين.. الذين خاضوا معارك مرعبة داخل فلسطين وخارجها.وصارت منظمة التحرير اسطورة ترفع غصن الزيتون بيد والبندقية بيد اخرى.. على اعلى منبر في الامم المتحدة.. وتخاطب العالم بدون خوف.. اما تعيدوا لنا حقوقنا المغتصبة بسلام او ننزعها بالقوة.

فقد اصبحت منظمة التحرير وطن الفلسطينيين ..وهويتهم وحامية مشروعهم الوطني وقرارهم المستقل .واوشكت الاسطورة على الاقتراب من تحقيق هدفها وهو تحرير ارض فلسطين.. فاصبحت اكبر من وطن بل انها جعلت الفلسطينيين رقما صعبا.. في معادلة الشرق الاوسط ..لا يمكن تجاهله .. وتمرير اي حل للقضية الفلسطينية بدون راي المنظمة

فذهبت اسرائيل الي العراب الدائم والي المنقذ الحنون وهو الولايات المتحدة تشكو وتطلب المساعدة قبل فوات الاوات.فقد اصبح نهاية الحلم اليهودي على الابواب واوشك كلام( محمود درويش) من التحقق اسرائيل كلام عابر..وايقنت( جولدا مائير) ان الاحتلال اليهودي مثل جميع الاحتلات التي سبقته..فقد احتلت فلسطين من قبل 17 احتلالا من مختلف شعوب العالم وان اسرائيل الي زوال..فهي ليست مستثناة .

سارعت الولايات المتحدة لانقاذ طفلها المدلل اسرائيل ومعها بعض الاعراب لشطب منظمة النحرير وقامت مع توقيع( انور السادات) اتفاقية( كامب ديفيد ) مع اسرائيل عندئذ قال(بريجنسكي) مستشار الامن القومي في ادارة الرئيس الامريكي جيمي كرتر 1979 عبارته الشهيرة (by by plo)

العبارة ذاتها كررها (مناحيم بيجن) رئيس وزراء اسراءل وهو يراقب السفن تحمل( ياسر عرفات) اي حطام منظمة التحرير الفلسطينية بعد صمودهم في الحرب اللبنانية وحصار بيروت سنة 1982 فقامت

)السياسة بطردهم من لبنان الي اطراف الارض الي تونس by by plo)

هل يعيد التاريخ نفسه هذا الزمان ..؟

ويستمر اليوم مسلسل هدم البيت الفلسطيني وهذه المرة بمعاول بعض اهله لتحويل ما تبقى من مؤسسات منظمة التحرير الي مزرعة يستبد فيها الورثة غير الشرعيين ينشدون نشيد فدائي وفي سرهم ينشدون مقولة (بريجنسكي ) باي باي م.ت.ف.(منظمة تحرير فلسطين )

بعد توقيع اتفاق اوسلو المشؤم سنة 1993بين منظمة التحرير الفلسطيمية واسرائيل وتنازل قادة المنظمة عن 79% من ارض فلسطين الي اسرائيل.. قامت السلطة الوطنية الفلسطينية على الباقي من فلسطين وليتها تملكته..

وفي الحقيقة فان اتفاق اوسلو كان من اجل عودة قادة منظمة التحرير الي ارض الوطن هم وزبانيتهم فقط.. اما الشعب الفلسطيني فكان موجودا في فلسطين قبل (اوسلو)

اجريت انتخابات بحسب (المادة 3) من الاتفاقية في الضفة الغربيةو غزة لانتخاب رئيس للسطة وانتخب الرئيس( ياسر عرفات) ثم الرئيس محمود عباس) رئيسا لفلسطين .)

الا ان اسرائيل لعبت لعبة قذرة مع الفلسطينيين وهي لعبة المفاوضات تارة من اجل السلام ..وتارة من اجل اعلان الدولة الفلسطينية .واجريت المفاوضات بين الطرفين في جميع ارجاء كوكب الكرة الارضية..ولم تكن لعبة المفاوضات الا خديعة اسرائلية من اجل الالتفاف على ثوابت القضية الفلسطينية . فالمفاوضات تغطي( القدس واللاجئؤن والمستوطنات والترتيبات الامنية والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران ومسائل اخرى

ولا ندري هل كان هذا ضحكا من اسرائيل ام غباءا من المفاوض الفلسطيني . واضح ان اسرائيل لم تكن جادة في المفاوضات ..فان رئيس وزراء اسرائيل الاسبق( اسحق شامير) قال انه سوف يجعل المفاوضات عشر سنوات ..واضاف رئيس وزراء اسرائيل الخبيث( شيمون بيريز) شرطا فقال ان المفاوضات مثل لعبة القفز فوق الحواجز. فمن يتوقف عن القفز يخسر اللعبة وكأنه يطلب من الفلسطينيين الجري مدي الحياة ..؟

بدات اسرائيل تستولي على الارض الفلسطينية في الضفة الفربية.. بنهم شديد وتطرد السكان الفلسطينيين من ارضهم.. بمختلف الحجج وتقيم عليها المستوطنات. . فبحسب( تقرير مركز احصاء الاراضي) الصادر بمناسبة مرور 25 سنة على( اوسلو) تبين ان اسرائيل استولت على 500 الف دونم من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ..كما ان عدد المستوطنين الاسرائليين اصبح رقما فلكيا فهم (834 الف) مستوطن اسرائيلي. واعطى الرئيس( دونالد ترمب ) القدس هدية الي اسرائيل.وخرجت غزة من دائرة نفوذ السلطة الفلسطينية.

فالعواصف العاتية اصبحت تهدد الرئيس محمود عباس..فلم يبق له مكان في فلسطين .. فان (بنيامين نتنياهو) بعد ان فشل في لعبته مع جنوب لبنان.. نتيجة لوجود حزب الله . اتجه الي الخاصرة الضعيفة وهي الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.. فقد اعلن امس انه اذا نجح في الانتخابات الاسرائيلية في 17/9/2019 فانه سوف (يضم المستوطنات)( )المقامه على الغور وشمال البحر الميت وهي 20% من مساحة يهودا والسامرة الي اسرائيل .فاذا تركنا صفقة القرن التي يخطط لها السيد (كوشنير) بموافقة الولايات المتحدة فان مساحة الارض الفلسطينية الباقية تحت نفوذ السلطة الفلسطينية تصبح ارضا معلقة في الفضاء الطائر..يعني سلامتك.

ترى هل نسمع (بنيامين نتنياهو) يقول الي الرئيس عباس ما قاله (بريجينسكي) الي ياسر عرفات باي.باي.محمود عباس..؟

[email protected]