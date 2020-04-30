بتهمة التحرش الجنسي.. القبض على صهر بن علي

ألقت أجهزة الأمن في تونس القبض على صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، رجل الأعمال سليم شيبوب.

وقال رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، محسن دالي، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أمس الأربعاء، إنه تم إيقاف شيبوب بشبهة ارتكابه جريمة التحرش الجنسي بامرأة.

وأضاف أن هناك أدلة ومستندات قوية ضده، لكنه رفض الكشف عن طبيعتها، نظرا لأن التحريات لا تزال جارية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا القرار يعتبر وقتيا وتحفظيا، بانتظار إستكمال التحقيق.

في غضون ذلك، أكدت الإعلامية التونسية، عربية حمادي، أنها وزوجها المحامي، الطيب بالصادق، وراء عملية توقيف شيبوب بتهمة التحرش.

وفي تدوينة على صفحتها في موقع "فيسبوك"، قالت عربية:"سقط اليوم سليم شيبوب، وتم الاحتفاظ به في بوشوشة (مركز إيقاف شمال العاصمة تونس) بعد كمين محكم".

وأضافت: "رحل بن علي ولم يفهموا أنهم رحلوا معه، وسقط قناع أكبر الفاسدين الذين لوثوا كرة القدم التونسية، واستباحوا أعراض الناس، وطغوا في الأرض طغيانا".

تجدر الإشارة إلى أن سليم شيبوب كان سابقا رئيس نادي الترجي الرياضي التونسي لكرة القدم، وقد وجهت له عدة اتهامات بالفساد في القطاع الرياضي.