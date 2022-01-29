بث شعار "الموت لخامنئي" على تلفزيون إيران الرسمي

ظهرت فجأة على القناة الأولى لتلفزيون النظام الإيراني صورة قائد حركة "مجاهدي خلق" مسعود رجوي، وزوجته مريم رجوي، مرفقة بصوت رجل يهتف "تحية لرجوي الموت لخامنئي".

كشف موقع "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" عن اختراق القناة الأولى لتلفزيون النظام الإيراني، بالإضافة إلى عشرات محطات البث التابعة لطهران.

وأوضحت المنصة الإعلامية التابعة للمعارضة الإيرانية أن بعض الرسومات والومضات قطعت فجأة، لعدة ثوان، البث التلفزيوني المباشر.

بعد ذلك، أذيع صوت رجوي لفترة وجيزة على الصور، حيث كان بالإمكان سماعه هو يقول: “ما زلنا نحترم العهد الذي أعلنا فيه الموت للرجعي” في إشارة إلى خامنئي.

ولم يُشاهد مسعود رجوي علناً منذ ما يقرب من عقدين ويفترض أنه توفي، بينما تدير زوجته، مريم رجوي، منظمة مجاهدي خلق.

وظهر، ايضاً، اسم حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم أنه مجموعة من المتسللين الذين بثوا هذه الرسالة.

وقال شاهين غوبادي، المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق في باريس، في وقت لاحق لوكالة أسوشيتيد برس: “نحن، مثلكم، أبلغنا للتو بهذه القضية”.

وأضاف: “يبدو أنه تم تنفيذ ذلك من قبل أنصار منظمة مجاهدي خلق ووحدات المقاومة داخل محطات إذاعة وتلفزيون النظام”، دون أن يعلن مسؤوليته بشكل مباشر.

ويمثل هذا الاختراق حدثا كبيراً، حيث يُعتقد منذ فترة طويلة أن العديد من أعضاء الاستخبارات الجمهورية الإسلامية، ولا سيما الحرس الثوري المتشدد، هم من يديرون التلفزيون.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن السلطات ستحقق في هذا الحادث.