بحضور أمير قطر ورئيس تركيا.. توقيع 15 اتفاقية بين البلدين

بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وقعت قطر وتركيا، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الدوحة، 15 اتفاقية تعاون في عدد من القطاعات والمجالات.

وترأس أمير قطر والرئيس التركي صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

وأكد الرئيس أردوغان أنه لا يفرّق بين الأمن والاستقرار في كل من قطر وتركيا.

وأضاف أردوغان، بحسب «الأناضول»، أن قطر «وقفت دائما إلى جانبنا في هجمات المضاربة على الاقتصاد التركي وأظهرت ثقتها في بلدنا».

وبحث الأمير تميم والرئيس التركي خلال الاجتماع سبل توطيد وتطوير علاقات التعاون الاستراتيجية بين قطر وتركيا وآفاق الارتقاء بها على مختلف الصعد خصوصا الاقتصاد والاستثمار والصناعة والدفاع والأمن ومجال الأوقاف والإعلام والثقافة والرياضة.

حضر اجتماع اللجنة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من الوزراء، وحضره من الجانب التركي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الكوارث والطوارئ، وبروتوكول بشأن تنفيذ خطاب النوايا المتعلق بالتعاون حول تنفيذ الفعاليات الكبرى، وبيان مشترك لخطاب النوايا بشأن إقامة تعاون مؤسسي بين منتدى أنطاليا الدبلوماسي ومنتدى الدوحة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البروتوكولات والاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا، ومذكرة تفاهم بين إدارة تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التركية وبنك قطر للتنمية، ومذكرة تفاهم أخرى بين معهد المواصفات التركي وهيئة المقاييس العامة القطرية، واتفاقية برنامج للتعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية بين الحكومتين التركية والقطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بين رئاسة الشؤون الدينية التركية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية.

كما اتفق الجانبان على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال الثقافة لعامي 2022 ـ 2023 بين وزارة الثقافة والسياحة التركية، ووزارة الثقافة والرياضة القطرية، والبرنامج التنفيذي الأول في مجال الشباب والرياضة بين حكومتي البلدين للأعوام 2022 ـ 2024.

وأبرمت مذكرة تفاهم بين مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية وجمعية رجال الأعمال القطرية، إلى جانب اتفاقية تعاون بين وكالة الأناضول التركية ووكالة الأنباء القطرية.