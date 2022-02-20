بحضور "الأمير تميم" و"تبون".. قطر والجزائر توقعان 4 اتفاقيات

شهدت العاصمة الدوحة، اليوم الأحد، توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجزائر وقطر، بحضور كل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وعقد أمير قطر، والرئيس الجزائري، اليوم الاحد، لقاء ثنائيا تم خلاله تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات الراهنة.

وعلق أمير قطر على لقائه بالرئيس الجزائري، قائلا: "نعتز بعلاقاتتنا الأخوية مع الأشقاء في الجزائر، وأعمل مع أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، على رفع مستوى التعاون المشترك بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين، كما ناقشنا اليوم العمل العربي المشترك وسبل تعزيزه"، وذلك في تغريدة له على "تويتر".

نعتز في قطر بعلاقاتنا الأخوية مع الأشقاء في الجزائر، وأعمل مع أخي فخامة الرئيس @TebbouneAmadjid على رفع مستوى التعاون المشترك بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين. كما ناقشنا اليوم العمل العربي المشترك وسبل تعزيزه وتفعيله في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والأمة العربية. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 20, 2022

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات السياسية والتنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين، ومذكرة تفاهم في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة بين حكومتي قطر والجزائر

كما تم التوقيع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومتي قطر والجزائر، وكذلك على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي لاتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومتي البلدين للأعوام الدراسية "2022- 2025".

وجرى توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الديوان الأميري القطري، حيث استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي كان وصل إلى الدوحة، مساء أمس السبت، في زيارة تستغرق يومين.

سمو الأمير المفدى وأخوه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، يشهدان في الديوان الأميري التوقيع على اتفاقية ومذكرتي تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين. #قطر #الجزائر https://t.co/RBcBCjUgfQ pic.twitter.com/aCxW5RxJ2e — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) February 20, 2022

وخلال زيارته لقطر، سيشارك الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقدة في الدوحة.

وكان أول لقاء جمع بين الرئيس الجزائري وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في شهر فبراير/ شباط، قبل عامين خلال زيارة رسمية قام بها الأخير للجزائر.