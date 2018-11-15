ماكرون سيحل بالمغرب للمشاركة في تدشين قطار "تي جي في"

يدشن المغرب اليوم الخميس أسرع قطار في إفريقيا بحضور الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعلنت رئاسة الجمهورية الفرنسية أن ماكرون سيحل بالمغرب للمشاركة في تدشين قطار "تي جي في"، الذي أطلق عليه اسم "البُراق".

ومن المنتظر أن ينطلق القطار من مدينة طنجة في اتجاه الرباط، وعلى متنه العاهل المغربي والرئيس الفرنسي. كما ستكون هناك رحلة ثانية مماثلة مخصصة للضيوف وكبار الشخصيات المدعوة لحضور حفل التدشين.

وبدأ المغرب قبل سنوات في بناء خط السكة الحديدية فائق السرعة الذي يربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة المطلة على أوروبا، عبر مضيق جبل طارق.

وينتظر أن يقطع القطار المسافة بين المدينتين، التي تصل إلى 350 كيلومترا، في فترة لا تزيد على ساعتين وعشر دقائق، فيما تبلغ المدة خلال الوقت الحالي أربع ساعات و45 دقيقة.